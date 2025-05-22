Главврач "Коммунарки" Проценко рассказал об уникальных сервисах в московских больницах

Главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор многопрофильного центра "Коммунарка" Денис Проценко рассказал о новых возможностях, которые доступны пациентам и их близким. По его словам, в столице создаются условия для "открытой реанимации" – когда родственники могут не только узнать о состоянии пациента, но и навестить его даже в тяжелом состоянии.

Также он отметил, что в Москве работает уникальный сервис СМС-информирования. Каждый день в 9 утра родственникам пациентов реанимационного отделения приходит сообщение с основными показателями состояния их близких.

Большое интервью с Денисом Проценко выйдет в четверг, 22 мая, в эфире телеканала Москва 24.

