Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 14:30

Город

Главврач "Коммунарки" Проценко рассказал об уникальных сервисах в московских больницах

Главврач "Коммунарки" Проценко рассказал об уникальных сервисах в московских больницах

Мурашко заявил о старте испытаний новых российских вакцин до конца года

В Московском медицинском колледже № 6 рассказали, как готовят будущих специалистов

"Мой район. Новости": научный центр "Гормедтехника" открылся в Даниловском районе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 мая

Собянин: Московский медицинский техноцентр открыт после реконструкции

Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Роботизированную систему внедрили в столичной больнице № 31

Столичные врачи начали использовать робота-ортопеда для проведения эндопротезирования

Собянин: более 20 тыс малышей родились в перинатальном центре ГКБ № 67

Главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор многопрофильного центра "Коммунарка" Денис Проценко рассказал о новых возможностях, которые доступны пациентам и их близким. По его словам, в столице создаются условия для "открытой реанимации" – когда родственники могут не только узнать о состоянии пациента, но и навестить его даже в тяжелом состоянии.

Также он отметил, что в Москве работает уникальный сервис СМС-информирования. Каждый день в 9 утра родственникам пациентов реанимационного отделения приходит сообщение с основными показателями состояния их близких.

Большое интервью с Денисом Проценко выйдет в четверг, 22 мая, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика