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21 мая, 08:00

Общество

Россиян предупредили о возможном заражении птичьим гриппом от кошек

Россиян предупредили о возможном заражении птичьим гриппом от кошек

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Московские микробиологи предупреждают об опасности, которую несут кошки. В исследовательском центре имени Гамалеи считают, что вирус птичьего гриппа, который поражает домашних питомцев, может перейти и на человека. Летальность после инфицирования составляет 50–70%.

По мнению других экспертов, кошки могут служить удобным резервуаром для формирования новых опасных штаммов, однако вирусу будет легче перейти к человеку через птиц и свиней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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