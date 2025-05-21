Россиян предупредили о возможном заражении птичьим гриппом от кошек

Московские микробиологи предупреждают об опасности, которую несут кошки. В исследовательском центре имени Гамалеи считают, что вирус птичьего гриппа, который поражает домашних питомцев, может перейти и на человека. Летальность после инфицирования составляет 50–70%.

По мнению других экспертов, кошки могут служить удобным резервуаром для формирования новых опасных штаммов, однако вирусу будет легче перейти к человеку через птиц и свиней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.