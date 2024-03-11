В Уфе заставили экс-депутата без ног выйти из машины и протереть госномер

Фото: телеграм-канал SHOT

Бывшего депутата Госсобрания Башкирии, четырехкратного паралимпийского чемпиона Ирека Зарипова заставили выйти из машины и протереть номер. Как сообщает телеканал "360", просьба работника аэропорта Уфы стоила мужчине больших усилий, так как у него нет ног.

По его словам, он пытался выехать со специальной парковки, но его не выпустили из-за якобы нечитаемых номеров.



"Номера не читаются. Нужно выйти и их протереть. Я сказал, что я сам инвалид на коляске. Это сложно. Он объяснил, что нет, все равно отъезжайте и протирайте", – рассказал экс-депутат.

Он отметил, что государственные регистрационные знаки (ГРЗ) авто оказались вполне читаемыми. Когда оператор увидел, что водитель находится в коляске, он попросил продиктовать номера и только потом выпустил мужчину.



Зарипова удивило, что сотрудник мог уточнить ГРЗ, когда он находился в салоне. При этом тот отметил, что менее подготовленному человеку с ограничениями здоровья такое указание от диспетчера доставило бы огромные неудобства.



"Он мог спокойно убедиться, что я инвалид, что я в базе данных. По связи бы поговорили, сверили бы, и я бы поехал. Номера были читаемые. Минут 20 померз, пока я искал тряпку. В итоге у меня не обнаружилось ничего и пришлось с ним вступить в диалог", – объяснил паралимпийский чемпион.

Ранее представитель ГД РФ Станислав Наумов призвал расширить возможности получения образования людям с ограниченными возможностями здоровья. По его мнению, стоит существенно изменить жизнь людей с особенностями здоровья.

По данным Сергей Собянина, столичными центрами государственных услуг каждый день пользуются почти 70 тысяч граждан. При этом люди с ограниченными возможностями здоровья всегда могут их посетить благодаря доступной среде, уточнил мэр.

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