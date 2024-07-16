Замначальника Мосжилинспекции поддержал проект по проверке инфраструктуры для людей с ОВЗ

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Волонтеры Южного округа столицы в рамках проекта "Навигатор доступности" провели мониторинг объектов городской инфраструктуры района Братеево, целью которого было оценить их доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом Агентству "Москва" сообщил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции столицы Евгений Селиверстов, который поддерживает этот проект.

"Подобный мониторинг в районе Братеево уже проводили год назад. В итоге за год еще пять объектов района оборудовали всем необходимым для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья", – сказал Селиверстов.

Он также рассказал, что перед стартом мониторинга для волонтеров провели подробный инструктаж. Все о нюансах проверки ребятам рассказала руководитель проекта "Навигатор доступности" Татьяна Новикова.

"Москва – город равных возможностей для всех его жителей. Городская инфраструктура должна быть полностью приспособлена для людей, которые имеют особенные потребности", – добавил Селиверстов.

За проделанную работу активистов "Народного фронта" и волонтеров Южного округа поблагодарил и депутат Государственной думы Евгений Нифантьев.

"Уверен, что ответственные лица прислушаются к результатам мониторинга и к следующему отчетному периоду объектов со статусом "доступно" в районе Братеево станет еще больше", – отметил Нифантьев.

Под руководством регионального исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт" волонтеры проверили 240 точек. Они оценивали в том числе специализированные пандусы, удобные спуски и так далее. По итогам мониторинга выяснилось, что 115 объектов имеют статус "недоступно", а 125 – "доступно".

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