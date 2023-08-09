В Минстрое хотят изменить свод правил для развития безбарьерной среды

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Минстрой планирует включить в свод правил для развития безбарьерной среды понятие "реабилитационный потенциал придомовой территории". Об этом сообщает газета "Известия".

Благодаря данной мере, застройщики будут должны закладывать возможности для реабилитации инвалидов еще на стадии проектирования жилых домов и дворов.

"Актуализация документов направлена на создание доступной, комфортной и безопасной среды для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья", – заявил замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

Эксперты считают, что для развития безбарьерной среды можно устанавливать специальные уличные тренажеры, игровые площадки, объекты дополнительной инфраструктуры на первых этажах. Кроме того, необходимо создать условия для более мобильного передвижения на придомовой территории.

Они также отмечают, что многие решения, которые сегодня используются для маломобильных граждан, являются морально устаревшими и требуют обновления.

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