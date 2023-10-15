Более 80 участков в Москве сделали доступнее благодаря работе маломобильных контролеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Удобнее и безопаснее сделали 81 проблемный участок на улицах Москвы благодаря работе маломобильных контролеров в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра Максима Ликсутова, в теплую погоду маломобильные контролеры "Московского паркинга" следят за стоянкой для инвалидов и фиксируют места, где трудно передвигаться людям с ограниченными возможностями. Они составляют заявки для префектур.



"Маломобильные контролеры "Московского паркинга" помогают улучшать инфраструктуру для людей с инвалидностью. За этот сезон они выявили более 250 проблемных участков, из них 81 префектуры уже улучшили", – отметил заммэра.

До этого 49 парковочных мест выставили на торги в Конькове. Площадь 49 лотов варьируется от 15 до 17 квадратных метров. Места располагаются на стоянке на улице Академика Опарина.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что реализация программы реновации идет в соответствии с планом. За 3 квартала 2023 года все работы выполнены в полном объеме. Всего с января по сентябрь в рамках реновации под заселение передали 38 новостроек.

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