Роспотребнадзор разработал новую тест-систему для определения вируса гриппа птиц

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Специалисты Роспотребнадзора создали новую тест-систему для выявления всех генотипов вируса птичьего гриппа, рассказала глава надзорного ведомства Анна Попова.

"Еще 20 лет назад у нас появились тесты на H5N1, мы активно работаем с ними, но, учитывая, как быстро меняется ситуация, коллеги изменили состав. <...> Как только появляется публикация о том, что вирус стал заразным для людей или изменил свои патогенные свойства, это сразу же "подшивается" в широкий тест, который определяет все разные генотипы", – пояснила она в беседе с ТАСС.

Попова уточнила, что процедура добавления новых генотипов в тесты занимает всего несколько недель. Эти тесты используются для обнаружения вируса как в материалах, взятых у животных, так и у людей.

Вместе с тем все исследования, проводимые Роспотребнадзором в России, выполняются с помощью единой тест-системы, исключающей ошибки. Кроме того, ведомство сотрудничает более чем с 30 странами, включая Гвинею, Уганду и Бурунди, предоставляя им тест-системы, вакцины и другие средства профилактики инфекционных заболеваний.

В конце марта Роспотребнадзор предупредил о рисках межвидового перехода вируса птичьего гриппа H5N1, который может стать высокопатогенным для людей. Как пояснили эксперты, рост вспышек вызывает тревогу у ученых. В связи с этим был введен специальный мониторинг, положительных случаев пока нет.

Птичий грипп – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гриппа типа А, распространенное среди диких и домашних птиц, с риском передачи человеку.