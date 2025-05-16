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16 мая, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о городской поддержке благотворительности и НКО

Сергей Собянин рассказал о городской поддержке благотворительности и НКО

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В столице зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, из них около 10 тысяч – социально ориентированные. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С 2002 года в городе проводится конкурс грантов для НКО. За это время было реализовано свыше 3 600 инициатив в 12 номинациях.

Собянин также напомнил, что на портале mos.ru работает благотворительный сервис, с помощью которого можно поддержать любые организации. Кроме того, в городе действует государственный социальный маркетплейс – на нем продаются изделия, созданные подопечными НКО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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