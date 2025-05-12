Праздник физкультуры "Спортивная Москва салютует Великой Победе!" пройдет 17 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Праздник физкультуры и любительского спорта "Спортивная Москва салютует Великой Победе!" пройдет 17 мая на стадионе "Москвич". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента спорта.

"На одной площадке встретятся участники и зрители традиционных спартакиады пенсионеров, спартакиады молодежи допризывного возраста и Весеннего фестиваля ГТО. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", – отмечается в сообщении.

Участники спартакиады пенсионеров покажут свои навыки в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров и в плавании на 50 метров вольным стилем. Кроме того, они будут играть в настольный теннис, дартс и шахматы.

Молодежь примет участие в военно-патриотической игре "Зарница", в которую включены лазертаг, квесты и эстафеты. Также всех участников пригласят на соревнования в личных зачетах.

Принять участие в фестивале ГТО могут все желающие. Им предложат проверить свои силы в беге, подтягивании, отжимании и гибкости.

Вместе с тем организаторы подготовили квест "Спортивный путь", к участию в котором приглашаются команды и одиночные игроки. Квест позволит проверить силу, ловкость, координацию и интеллект участников.

Гости праздника также смогут поучаствовать в мастер-классах по зумбе, аэробике и другим видам спорта, а также во флешмобе и перформансе.

Между тем в рамках проекта "Мой спортивный район" в столице планируется провести 20 тысяч бесплатных тренировок и задействовать до 300 городских площадок. В занятиях будут принимать участие профессиональные тренеры.

В 2024 году в проекте поучаствовали более 100 тысяч москвичей. В этом году, по прогнозам, число участников может превысить 200 тысяч.