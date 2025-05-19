Рособрнадзор не отменит ЕГЭ для выпускников, которые не будут поступать вузы

Рособрнадзор не планирует отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников, которые не будут поступать вузы. Об этом сообщили в ведомстве и также уточнили, что формат остается такой, который есть.

В 2025 году сдавать ЕГЭ будут свыше 700 тысяч российских школьников. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Кроме России, экзамены пройдут еще в 54 странах.

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