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19 мая, 11:15

Общество

Рособрнадзор не отменит ЕГЭ для выпускников, которые не будут поступать вузы

Рособрнадзор не отменит ЕГЭ для выпускников, которые не будут поступать вузы

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Рособрнадзор не планирует отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников, которые не будут поступать вузы. Об этом сообщили в ведомстве и также уточнили, что формат остается такой, который есть.

В 2025 году сдавать ЕГЭ будут свыше 700 тысяч российских школьников. Основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля. Кроме России, экзамены пройдут еще в 54 странах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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