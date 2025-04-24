Прием заявок стартовал на премию в области журналистики "ФИНКОР"

Фото: minfin.gov.ru

Прием заявок начался на ежегодную Национальную премию в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР". Она была учреждена в 2022 году комплексом экономической политики Москвы совместно с Минфином РФ.

Цель премии заключается в определении лучших практик освещения финансовых и экономических процессов в стране.

"Финансы и экономика – основа стабильного развития общества и государства. Быть в курсе происходящего необходимо не только профильным специалистам, но и всем гражданам нашей страны. Журналистика служит мостом между миром финансов и широкой общественностью", – подчеркнула первый замглавы Минфина Ирина Окладникова.

Она выразила уверенность, что в этом году удастся открыть новые имена и отметить лучших в своем деле профессионалов.

В 2025 году премия состоится в четвертый раз. Принять участие в ней могут редакции российских средств массовой информации, авторские коллективы и отдельные публицисты.

"Экономическая и финансовая информация является одной из самых востребованных в современном мире. Постоянно меняющаяся ситуация в российской и международной экономике требует от журналистов кропотливой работы с цифрами и фактами, умения понятно подавать сложную информацию и оперативно доносить ее до читателей", – указала глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Отмечается, что премия помогает выявлять лучшие практики по освещению финансовых и экономических процессов, а также повышать к этим темам интерес. За время ее проведения количество поданных работ выросло почти в четыре раза.

Участие в премии требует предоставить статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, подкастов и радиопередач и другие журналистские материалы, а также публицистические проекты, опубликованные с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года.

Заявки будут приниматься до 10 августа. Церемония награждения пройдет осенью в рамках IX Московского финансового форума.

Ранее столичные власти приняли решение увеличить премию имени Николая Островского почти в 7 раз. С 2025 года размер премии увеличится с 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ее будут присуждать в 10 номинациях, в числе которых "За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве", "За выдающиеся достижения в театральном и кинематографическом искусстве" и "За выдающиеся достижения в литературе и публицистике".