Проект "Лекторий московского школьника" пройдет на столичных площадках в мае

Столичные школьники узнают, как избавиться от волнения перед экзаменами на специальных лекциях. Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, в рамках проекта "Лекторий московского школьника" пройдут встречи с известными психологами и блогерами.

Занятия состоятся на нескольких площадках: в Театре на Цветном, Московском дворце пионеров и парке "Зарядье". Первая лекция "Это успех!" посвящена способам преодоления стресса в сложные периоды. Участникам расскажут о взаимной поддержке 11 мая, а 17 – о самомотивации. Все мероприятия будут доступны и в онлайн-формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.