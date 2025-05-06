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Новости

Новости

06 мая, 10:45

Общество

Проект "Лекторий московского школьника" пройдет на столичных площадках в мае

Проект "Лекторий московского школьника" пройдет на столичных площадках в мае

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В РФ хотят в 3 раза увеличить штраф за отказ выпускников медвузов от отработки

Более миллиона московских школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое"

На северо-западе Москвы строят 15 новых школ и детских садов

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Собянин поздравил москвичей с победами на Всероссийской олимпиаде школьников

Собянин: Москвичи поставили рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников

Собянин поздравил москвичей с победами на Всероссийской олимпиаде школьников

Больше 40 крупных школ построили в Москве с 2011 года

Столичные школьники узнают, как избавиться от волнения перед экзаменами на специальных лекциях. Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, в рамках проекта "Лекторий московского школьника" пройдут встречи с известными психологами и блогерами.

Занятия состоятся на нескольких площадках: в Театре на Цветном, Московском дворце пионеров и парке "Зарядье". Первая лекция "Это успех!" посвящена способам преодоления стресса в сложные периоды. Участникам расскажут о взаимной поддержке 11 мая, а 17 – о самомотивации. Все мероприятия будут доступны и в онлайн-формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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