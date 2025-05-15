15 мая, 07:30Общество
Не менее 50% бюджетных мест в вузах будут распределять по госзаказу
В российских вузах будут распределять по госзаказу не менее половины бюджетных мест. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В данном вопросе правительство планирует исходить из приоритетных направлений экономики и производства. В новой модели сохранят ориентированность на кадровые потребности регионов, так как сейчас более 80% бюджетных мест распределяется на региональные вузы.
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