Не менее 50% бюджетных мест в вузах будут распределять по госзаказу

В российских вузах будут распределять по госзаказу не менее половины бюджетных мест. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В данном вопросе правительство планирует исходить из приоритетных направлений экономики и производства. В новой модели сохранят ориентированность на кадровые потребности регионов, так как сейчас более 80% бюджетных мест распределяется на региональные вузы.

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