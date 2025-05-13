"Мой район. Новости": психологи проведут лекции для московских школьников перед ЕГЭ

Столичные психологи помогут 11-классникам справиться с волнением перед ЕГЭ. Эксперты расскажут ребятам, как сохранять мотивацию и уверенность в себе перед экзаменом.

Лекция проекта "Лекторий московского школьника" с популярным психологом Викой Дмитриевой состоится во Дворце пионеров в Гагаринском районе 17 мая в 14:00. Необходима предварительная регистрация. Вместе с ребенком может прийти родитель.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".