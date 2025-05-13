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13 мая, 06:20

Общество

"Мой район. Новости": психологи проведут лекции для московских школьников перед ЕГЭ

"Мой район. Новости": психологи проведут лекции для московских школьников перед ЕГЭ

Собянин: москвичи завоевали медали на международных олимпиадах по химии и физике

Три тысячи москвичей смогут бесплатно поступить в медколледжи в этом году

В Москве стартовали бесплатные лекции городского проекта "Лекторий московского школьника"

Новости Москвы: новые объекты появятся на месте бывших промзон на севере столицы

Юные москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

"Мой район. Новости": столичным школьникам расскажут, как справиться с волнением перед ЕГЭ

Москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

Проект "Лекторий московского школьника" пройдет на столичных площадках в мае

"Мой район. Новости": в Троицке пятиклассник собрал и запрограммировал робота

Столичные психологи помогут 11-классникам справиться с волнением перед ЕГЭ. Эксперты расскажут ребятам, как сохранять мотивацию и уверенность в себе перед экзаменом.

Лекция проекта "Лекторий московского школьника" с популярным психологом Викой Дмитриевой состоится во Дворце пионеров в Гагаринском районе 17 мая в 14:00. Необходима предварительная регистрация. Вместе с ребенком может прийти родитель.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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