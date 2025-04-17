В Госдуме хотят обязать выпускников медвузов получать стаж в госмедучреждениях

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В Госдуму планируют внести законопроект, обязывающий выпускников государственных медицинских вузов получить стаж в государственном или муниципальном медучреждении для работы в частных организациях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В проекте закона сказано, что медицинская организация, не входящая в государственную или муниципальную систему здравоохранения, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие платные медицинские услуги, смогут заключать трудовой договор с выпускниками госмедвузов, получивших высшее образование за счет бюджетных средств, только при условии наличия у них общего трудового стажа не менее одного года в государственной медицинской организации. Либо с лицом, которое имеет общий трудовой стаж в госмедучреждении не менее шести месяцев при работе на условиях совместительства в частной медицинской организации.

Депутат Нилов отметил, что данный законопроект направлен на создание эффективной системы подготовки и распределение медицинских кадров, что будет способствовать сокращению разрыва между объемом платных медицинских услуг и услуг, оказываемых в рамках ОМС.

Ранее Минздрав выступил за введение отработок после учебы в медвузах. По мнению главы ведомства Михаила Мурашко, отработки помогут решить проблему нехватки квалифицированных кадров в медицине.