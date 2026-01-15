Приглашенная на стажировку ВГТРК девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным

Фото: kremlin.ru

Девятилетняя Виктория, которая прошла стажировку у журналиста ВГТРК Павла Зарубина на мероприятии в Кремле, рассказала о своей встрече с Владимиром Путиным. В беседе с ТАСС девочка призналась, что впервые увидела главу государства вживую и он ей очень понравился.

По словам Виктории, она хотела бы взять у Путина интервью и спросить его о том, как ему удается все успевать и запоминать большой объем информации.

Школьница стала одной из самых юных участниц прямой линии с президентом, прошедшей 19 декабря 2025 года. Во время эфира она рассказала, что мечтает в будущем работать репортером, и в шутку предложила российскому лидеру после окончания университета взять ее на место Павла Зарубина. Глава государства в ответ пообещал попросить корреспондента ВГТРК организовать для Виктории стажировку.

Во время визита в Кремль девочка вместе со съемочной группой прошла по коридорам резиденции. Она снимала происходящее на телефон и присутствовала на церемонии вручения президенту верительных грамот. Кроме того, в кулуарах ей удалось задать вопрос министру иностранных дел Сергею Лаврову.