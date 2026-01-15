Елисейский дворец объяснил покрасневший глаз Макрона

Фото: AP Photo/Pool/Philippe Magoni

Президент Франции Эммануэль Макорн появился на публике с покрасневшим глазом из-за ранее лопнувшего сосуда. Об этом рассказали в Елисейском дворце, передает газета Le Parisien.

"В этом нет ничего страшного", – указали в администрации главы государства.

Проблему заметили во время выступления французского лидера на базе Истр-Ле-Тюбе. Президент Франции находился в солнцезащитных очках, которые снял только в помещении. Тогда стало видно, что у него сильно покраснел.

Макрон принес извинения за неэстетичный вид и отшутился сделав отсылку к "глазу тигра в начале года". Как затем предположил американский телеканал CNews, речь шла о песне Eye of the Tiger ("Глаз тигра"), которая звучала в фильме "Рокки-3".

Однако пользователи социальных сетей начали выдвигать собственные версии случившегося. Некоторые иронично предположили, что Макрон стал жертвой домашнего насилия.

В мае 2025 года в Сети распространились кадры, на которых супруга Макрона Брижит ударила его по губам, когда дверь самолета неожиданно открылась. В Елисейском дворце позднее подтвердили подлинность видеозаписи и объяснили произошедшее "ссорой супругов". Сам французский лидер назвал инцидент "дурачеством с женой".