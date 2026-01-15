Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 18:48

Политика

Елисейский дворец объяснил покрасневший глаз Макрона

Фото: AP Photo/Pool/Philippe Magoni

Президент Франции Эммануэль Макорн появился на публике с покрасневшим глазом из-за ранее лопнувшего сосуда. Об этом рассказали в Елисейском дворце, передает газета Le Parisien.

"В этом нет ничего страшного", – указали в администрации главы государства.

Проблему заметили во время выступления французского лидера на базе Истр-Ле-Тюбе. Президент Франции находился в солнцезащитных очках, которые снял только в помещении. Тогда стало видно, что у него сильно покраснел.

Макрон принес извинения за неэстетичный вид и отшутился сделав отсылку к "глазу тигра в начале года". Как затем предположил американский телеканал CNews, речь шла о песне Eye of the Tiger ("Глаз тигра"), которая звучала в фильме "Рокки-3".

Однако пользователи социальных сетей начали выдвигать собственные версии случившегося. Некоторые иронично предположили, что Макрон стал жертвой домашнего насилия.

В мае 2025 года в Сети распространились кадры, на которых супруга Макрона Брижит ударила его по губам, когда дверь самолета неожиданно открылась. В Елисейском дворце позднее подтвердили подлинность видеозаписи и объяснили произошедшее "ссорой супругов". Сам французский лидер назвал инцидент "дурачеством с женой".

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика