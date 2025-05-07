Москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

На межрегиональном чемпионате профессионального мастерства московские школьники и студенты колледжей завоевали 124 золотые медали. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Весь апрель школьники старше 14 лет и студенты колледжей из 77 регионов страны соревновались по 39 профессиональным компетенциям. Всего приняли участие более 450 ребят. Соревнования прошли на базе 17 столичных колледжей, оснащенных современным оборудованием и новейшими лабораториями.

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