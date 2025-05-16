В столичных школах стартовали церемонии последнего звонка

В столичных школах стартовали торжественные мероприятия в честь последнего звонка. Одиннадцатиклассники прощаются с учителями и готовятся к экзаменам. Для многих выпускников предпрофильные классы стали важным этапом профессионального самоопределения – предпринимательские, медиаклассы и IT-направления помогли определиться с будущей сферой.

В школах отмечают, что, начиная с 7-го класса, ученики участвуют в профориентационных проектах. К 10-му классу они уже осознанно выбирают направление, в котором будут развиваться. Родители добавляют, что благодаря системе дополнительных занятий с преподавателями необходимость в репетиторах отпадает.

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