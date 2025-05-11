Стоимость выпускных в России выросла на 20%

До выпускных вечеров остается два месяца, и московские школьники активно готовятся к торжеству. По оценкам экспертов, праздник в этом году стал ощутимо дороже: в столице стоимость мероприятия может доходить до 80 тысяч рублей на одного выпускника. Дороже стали и наряды, и аренда залов, и услуги ведущих.

Однако сэкономить все еще можно – например, выбрать образ в массмаркете или присоединиться к общегородскому празднику в Парке Горького. Традиционно город берет на себя расходы по организации массового выпускного.

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