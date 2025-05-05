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05 мая, 16:15

Туризм

Китайские туристы лидируют среди иностранцев по числу визитов в Россию

Китайские туристы лидируют среди иностранцев по числу визитов в Россию

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Китайские туристы по-прежнему составляют самую многочисленную группу гостей в России. По словам представителей туриндустрии, такая тенденция сохраняется уже больше десяти лет. Вторыми по популярности направлениям остаются Турция, ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии, при этом растет интерес к России и со стороны европейцев.

По данным ЦОДД, иностранные туристы чаще всего открывают в приложении "Московский транспорт" карты Александровского сада, Тверской улицы и Бульварного кольца. По оценке туроператоров, в майские праздники Москву могут посетить около 600 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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