"Москва сегодня": цены на садовый инвентарь и аренду загородных домов резко выросли

В Москве и Подмосковье начался дачный сезон – продажи садового инвентаря бьют рекорды, а вместе с ними растут и цены. Подорожала и аренда загородных домов – спрос на них вырос на фоне высоких цен на зарубежный отдых.

По данным аналитиков, интерес к дачному отдыху подкреплен как резким ростом цен на путевки в Турцию и Египет, так и экологической ситуацией на черноморском побережье. На что еще тратятся дачники? Кто может отдать за одно лишь семечко тыквы 120 тысяч рублей?

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