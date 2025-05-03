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03 мая, 11:00

Общество

"Москва сегодня": цены на садовый инвентарь и аренду загородных домов резко выросли

"Москва сегодня": цены на садовый инвентарь и аренду загородных домов резко выросли

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В Москве и Подмосковье начался дачный сезон – продажи садового инвентаря бьют рекорды, а вместе с ними растут и цены. Подорожала и аренда загородных домов – спрос на них вырос на фоне высоких цен на зарубежный отдых.

По данным аналитиков, интерес к дачному отдыху подкреплен как резким ростом цен на путевки в Турцию и Египет, так и экологической ситуацией на черноморском побережье. На что еще тратятся дачники? Кто может отдать за одно лишь семечко тыквы 120 тысяч рублей?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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