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07 апреля, 07:15

Экономика

Эксперты опровергли слухи о введении налогов на переводы между физлицами

Эксперты опровергли слухи о введении налогов на переводы между физлицами

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В социальных сетях распространилась информация о якобы введении с июля нового налога на все переводы на карты граждан. Эксперты заверили – такие слухи возникают регулярно и не соответствуют действительности.

Налог начисляется не на перевод, а на доход. Например, если человек получает оплату за нанесение татуировок или приготовление домашней выпечки, он обязан отчитаться и внести НДФЛ. Но возврат долга или переводы между родственниками налогами не облагаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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