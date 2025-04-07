Эксперты опровергли слухи о введении налогов на переводы между физлицами

В социальных сетях распространилась информация о якобы введении с июля нового налога на все переводы на карты граждан. Эксперты заверили – такие слухи возникают регулярно и не соответствуют действительности.

Налог начисляется не на перевод, а на доход. Например, если человек получает оплату за нанесение татуировок или приготовление домашней выпечки, он обязан отчитаться и внести НДФЛ. Но возврат долга или переводы между родственниками налогами не облагаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.