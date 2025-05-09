Путин и Си Цзиньпин в неформальной обстановке обсудили ситуацию на Украине

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы за чаем обсудили ситуацию на Украине и другие вопросы, сообщает пресс-служба МИД Китая.

В ведомстве отметили, что Пекин выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее. Си Цзиньпин считает, что необходимо учитывать разумные озабоченности в области безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса.

Китайский лидер приветствует все усилия, направленные на достижение мира через диалог, и ожидает мирного соглашения, которое будет справедливое, долговечное, обязательное и приемлемое для всех сторон.

Также 8 мая Путин и Си Цзиньпин провели в Кремле официальные переговоры, которые продлились более 7 часов. По итогам встречи лидеры обеих стран приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Как указывается в документе, крупным державам необходимо поддерживать конструктивные отношения, в том числе и при решении глобальных стратегических вопросов.