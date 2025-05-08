Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в Кремле. Они продлились более 7 часов.

Как отмечает РИА Новости, после завершения переговоров российский лидер проводил своего коллегу до автомобиля и помахал ему на прощание.

В рамках диалога Путин заявил, что Россия и Китай развивают свои отношения во благо народов двух стран. Эти отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер, указал глава государства.

Кроме того, по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Также РФ и КНР рекомендовали отказаться от менталитета холодной войны и "игр с нулевой суммой" странам, которые обладают ядерным оружием. При этом стороны с сожалением обратили внимание на то, что миролюбивых подходов на практике придерживаются не все государства ядерной "пятерки".

