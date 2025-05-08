Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему Украины на переговорах

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров пока не обсуждали вопросы украинского урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, Путин и Си Цзиньпин продолжают интенсивный диалог в интересах народов РФ и КНР.

"Это является очень полезным для народов России и Китая. Наше двусторонние отношения затрагивают многие сферы: начиная от экономики и инвестиций, до гуманитарных аспектов", – сказал Песков.

Си Цзиньпин прилетел в Москву в среду, 7 мая. Ожидается, что его визит продлится до 10 мая. В столице лидер КНР также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В четверг, 8 мая, лидеры России и Китая провели переговоры в Кремле. Как отметил Путин, Россия и Китай развивают свои отношения во благо народов двух стран. Эти отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер.