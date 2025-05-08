Песков: переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах

Фото: kremlin.ru

Переговоры Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина пройдут в разных форматах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, кадры которой он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Будет, естественно, и беседа в узком составе. Хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой обширный", – поделился пресс-секретарь российского президента.

Также, по словам Пескова, запланированы переговоры между делегациями двух стран.

"И потом еще отдельно лидеры – у них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч", – добавил представитель Кремля.

Си Цзиньпин прилетел в Москву в среду, 7 мая. Его визит продлится до 10 мая. В столице лидер КНР также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина планируется обсудить основные вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений и стратегического взаимодействия двух стран. Кроме того, главы государств поделятся своими взглядами на актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

