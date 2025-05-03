Песков анонсировал напряженный график у Путина с 7 по 10 мая

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с 7 по 10 мая Владимира Путина ждут напряженные рабочие дни.

"Могу вам сказать , что у нас 7, 8, 9 и 10 (мая. – Прим. ред.) – такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а четверо суток", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом более подробно о мероприятиях, которые значатся в графике главы государства в рамках празднования 80-летия Победы, а также о гостях, планирующих прибыть в этот период в Москву, Кремль сообщит в начале следующей недели, отметил Песков.

Ранее Путин указал, что Россия является нацией победителей. Кроме того, глава государства назвал попытки стереть память о Победе целенаправленной работой против России и ее народов. По мнению президента, это делается для вычищения России, для потери ее идентичности, собранности, силы и единства.

