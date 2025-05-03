Путин заявил, что борется с желанием "кому-то врезать"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него есть желание "кому-то врезать". Фрагмент из документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" опубликован в телеграм-канале Зарубина.

При этом российский лидер признался, что борется с этим желанием.

Ранее Путин заявил, что у него никогда не было сомнений или сожалений по поводу того что он стал президентом. Он также рассказал, что в основном просыпается без будильника. Однако иногда он просит своих адъютантов разбудить его.

Последние три года, уточнил глава государства, он в основном ночует в Кремле. Он также показал Зарубину свою кремлевскую квартиру.