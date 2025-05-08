Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как указывается в документе, крупным державам необходимо поддерживать конструктивные отношения, в том числе и при решении глобальных стратегических вопросов.

Также РФ и КНР рекомендуют отказаться от менталитета холодной войны и "игр с нулевой суммой" странам, которые обладают ядерным оружием. При этом стороны с сожалением обратили внимание на то, что миролюбивых подходов на практике придерживаются не все государства ядерной "пятерки".

Однако Москва и Пекин выразили уверенность, что судьбы народов всех стран связаны, а обеспечение безопасности государств не должно происходить за счет и в ущерб другим. В связи с этим РФ и КНР выступили за принцип равной и неделимой безопасности, выстраивание комплексной и устойчивой безопасности во всем мире.

Ранее в рамках переговоров Путин заявил, что Россия и Китай развивают свои отношения во благо народов двух стран. Эти отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер, указал глава государства.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в среду, 7 мая. Ожидается, что его визит продлится до 10 мая. В столице лидер КНР также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

