Путин порадовался новой традиции праздновать китайский Новый год в Москве

Фото: kremlin.ru

К традициям новогодних праздников в России добавилась практика отмечать Новый год по китайскому календарю. Такое заявление Владимир Путин сделал по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отметил президент, в России много новогодних событий – "и Новый год, и Новый год по старому стилю". Теперь в стране регулярно отмечают и Новый год по лунному календарю.

"Зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю, в которых приняли участие сотни тысяч жителей нашей столицы", – напомнил Путин.

Российский лидер добавил, что 2024–2025 годы объявлены в РФ и КНР перекрестными годами культуры. В частности, в 30 российских городах и 50 китайских уже состоялось порядка 150 самых разных мероприятий.

Путин также отметил рост туристических обменов благодаря взаимному режиму безвизовых поездок и успешное участие спортсменов на проходивших в РФ Играх БРИКС и Играх будущего и в КНР – Играх большого Алтая.

"В 2024 году в КНР побывали 1,6 миллиона россиян и порядка 1,2 миллиона китайских граждан посетили Российскую Федерацию", – подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, фестиваль "Китайский Новый год в Москве" посетили около 1,5 миллиона человек. Число посетителей вдвое превысило прошлогодние показатели.

Наибольший интерес гости проявляли к мастер-классам по каллиграфии и созданию драконов из бумаги. Кроме того, посетители участвовали в настольных играх и чайных церемониях, а также смотрели уличные представления и шоу барабанщиков.