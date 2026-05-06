Евросоюз может стать провинцией, повторив судьбу Римской империи. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Эксперт напомнил, что недавно в Армении прошел саммит, на котором собрались лидеры стран ЕС. В ходе мероприятия Европа четко дала понять, что будет противостоять России в любом случае, даже без участия США.

На саммите обсуждались в том числе ситуация вокруг Украины и безопасность Европы. Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с главами стран ЕС пригрозил, что может ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

По мнению политолога, саммит состоялся именно для демонстративного оскорбления России, в том числе и со стороны Великобритании. Теперь, отметил Коктыш, у Евросоюза есть два пути. Либо он все же нанесет поражение России, либо начнет постепенно распадаться, как поздняя Римская империя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодном обращении к военнослужащим в честь Дня взятия Бастилии заявил, что Россия несет постоянную угрозу Европе. Он подчеркнул, что на границе продолжает существовать "российская угроза", от Кавказа до Арктики. Эта угроза "подготовленная, организованная и постоянная". Макрон добавил, что страны ЕС должны быть способны ей противостоять.

