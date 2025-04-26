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26 апреля, 09:15

Экономика

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

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Центробанк РФ не стал снижать ключевую ставку. Совет директоров регулятора состоялся 25 апреля. На нем было принято решение сохранить ставку на уровне 21%.

Несмотря на замедление инфляции и укрепление курса рубля, в ведомстве Эльвиры Набиуллиной не решились смягчать денежно-кредитную политику. Там считают, что рост российской валюты связан лишь со спекуляциями на рынке, а инфляционные риски по прежнему слишком высоки. К тому же сложно предсказать, как скажутся на российской экономике мировые тарифные войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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