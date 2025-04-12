"Деньги 24. Итоги": как в мире отреагируют на импортные пошлины, которые ввели США

Президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на импорт почти из всех стран мира, затем вскоре приостановил их. По официальной версии, такое решение американского лидера связано с тем, что Штаты в последние годы растеряли свой промышленный потенциал, а многие производства передислоцировались за границу.

Как такая экономическая политика Трампа скажется на других странах? Об этом – в программе "Деньги 24. Итоги".