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12 апреля, 15:00

Экономика

"Деньги 24. Итоги": как в мире отреагируют на импортные пошлины, которые ввели США

"Деньги 24. Итоги": как в мире отреагируют на импортные пошлины, которые ввели США

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Президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины на импорт почти из всех стран мира, затем вскоре приостановил их. По официальной версии, такое решение американского лидера связано с тем, что Штаты в последние годы растеряли свой промышленный потенциал, а многие производства передислоцировались за границу.

Как такая экономическая политика Трампа скажется на других странах? Об этом – в программе "Деньги 24. Итоги".

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