09 апреля, 22:30Туризм
Спрос на аренду жилья в России вырос в полтора раза
Туристы забронировали почти в полтора раза больше отелей и домов в России по сравнению с прошлым годом. В тройке самых популярных направлений – Москва, Петербург и Кубань. Особым спросом пользуются загородные дома в Подмосковье, особенно у водоемов и с огороженной территорией.
Активнее всего бронируют жилье на Ярославском, Ленинградском и Новорижском направлениях. Средняя стоимость аренды в праздники может достигать 80 тысяч рублей в сутки, а глэмпинг – до 15 тысяч.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.