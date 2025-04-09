Спрос на аренду жилья в России вырос в полтора раза

Туристы забронировали почти в полтора раза больше отелей и домов в России по сравнению с прошлым годом. В тройке самых популярных направлений – Москва, Петербург и Кубань. Особым спросом пользуются загородные дома в Подмосковье, особенно у водоемов и с огороженной территорией.

Активнее всего бронируют жилье на Ярославском, Ленинградском и Новорижском направлениях. Средняя стоимость аренды в праздники может достигать 80 тысяч рублей в сутки, а глэмпинг – до 15 тысяч.

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