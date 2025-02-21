Собянин представил Путину стенд с передовыми разработками Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сергей Собянин представил Владимиру Путину разработки столичных предприятий в сфере новых материалов и химии. Презентация прошла в рамках Форума будущих технологий на стенде правительства Москвы.

Мэр рассказал, что в Зеленограде возводят Московский центр фотоники – первое в РФ производство фотонных интегральных схем (ФИС). Комплекс будет находиться на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" (площадка "Алабушево"). Предполагается, что его мощность будет на уровне 100 тысяч ФИС в год. При этом первую тестовую партию из 15 тысяч схем выпустят уже в 2025 году.

Речь идет о микрочипах для сверхбыстрой обработки сигналов, которые позволяют увеличить скорость передачи данных в 100 раз. Их, как правило, используют для работы ИИ, радаров и лидаров, развития биомедицины и внедрения 5G.

Кроме того, Собянин напомнил, что в Москве продолжают работать над обеспечением беспилотного движения в метро. Для этого должна быть подготовлена надежная и сверхбыстрая мобильная связь – 5G.

Собянин добавил, что Московский центр фотоники даст возможность использовать связи пятого поколения. Новая технология действует в 100 раз быстрее, чем популярная сейчас связь 4G. Мэр рассказал о планах в течение трех лет заказывать на постоянной основе базовые станции 5G для обеспечения технологической связи в метро в объеме около 1 100 единиц. Это позволит в 2025 году запустить первый беспилотный поезд на БКЛ. В перспективе такие поезда появятся и на других ветках.



Другое предприятие – "Гигафабрика" в Красной Пахре – будет специализироваться на выпуске литийионных ячеек аккумуляторных батарей, сообщил мэр. В рамках форума Путин смог ознакомиться с образцом такой ячейки. Производство с мощностью до 50 тысяч батарей в год откроется в следующем году. Там развернут около тысячи новых рабочих мест.

Батареи не только позволят обеспечить работу электротранспорта Москвы, но и покроют спрос всего ЦФО. "Гигафабрика" обеспечит полный технологический суверенитет в отрасли электротранспорта, подчеркнул Собянин.

Также власти столицы подписали офсетный контракт с "РЭНЕРА", в рамках которого Москва получит в течение шести лет более 155 тысяч тяговых аккумуляторных батарей для электросудов, электробусов и автомобилей "Москвич", резюмировал мэр.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве в 2024 году было внедрено около 300 моделей искусственного интеллекта (ИИ) в сферах транспорта, здравоохранения, образования, строительства и многих других.

Всего, по словам мэра, правительство Москвы реализует около 100 проектов с использованием нейросети. В прошлом году была запущена платформа, которая позволяет разрабатывать код, обучать и тестировать модели ИИ на высокопроизводительных вычислительных мощностях. Изначально с ее помощью было проанализировано свыше 80 моделей искусственного интеллекта, многие из которых уже используются в городских сервисах.

