Московские проекты получили награды на международной выставке инноваций в Таиланде

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Три проекта департамента экономической политики и развития города Москвы получили награды на выставке интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2025 в Бангкоке. Об этом заявила глава департамента Мария Багреева.

Сборник нормативов для оценки затрат на эксплуатацию городских объектов (СН-2012) был награжден золотой медалью в категории "Строительство, гражданская инженерия и архитектура", а также спецпризом от организаторов за высокий уровень продукта.

Электронная роботизированная система "Риск-ориентированный подход при исполнении государственных контрактов" получила золотую медаль в категории "Робототехника, электроника, автоматизация, интернет вещей и программное обеспечение", а также спецмедаль Японской ассоциации интеллектуальной собственности (JIPA) как лучшая инновационная IT-разработка.

Реестр инвестпрограмм был удостоен серебряной медали в категории "Защита окружающей среды, энергетика, водоснабжение, "зеленые" технологии" и диплома Всемирной ассоциации женщин-изобретателей за лучшее изобретение.

По словам Багреевой, в сборнике СН-2012 есть расценки на все виды работ и услуг для содержания и ремонта городских объектов, что помогает столице избегать необоснованных затрат и обеспечивает бизнесу равные условия для участия в госзакупках.

Например, проект "Риск-ориентированный подход при исполнении госконтрактов" позволяет госорганизациям контролировать своевременную оплату контрактов и значительно сокращает время проведения аудиторских проверок подведомственных учреждений. Реестр инвестпрограмм, в свою очередь, упрощает взаимодействие между инициаторами инвестпроекта и заинтересованными инвесторами и ускоряет его реализацию.

В прошлом году главные премии выставки IPITEx получили база "Единое хранилище данных" (ЕХД) и цифровой механизм формирования закупок в системе здравоохранения в рамках платформы "Экспертиза". Бронзовой медали была удостоена модель прогнозирования платы граждан в рамках информационной аналитической системы ИАС "Тариф".

Между тем московские IT-проекты получили более 60 наград за 2024 год. Один из них – цифровой двойник Москвы, который также удостоен приза BRICS Solutions Awards.

Цифровой двойник Москвы представляет собой точную виртуальную 3D-копию столицы, на которую нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций.