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13 января, 22:15

Технологии

IT-проекты столичных разработчиков были удостоены 60 наград в 2024 году

IT-проекты столичных разработчиков были удостоены 60 наград в 2024 году

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Столичные IT-проекты получили более 60 наград за 2024 год. Один из них – цифровой двойник Москвы. Он также получил приз BRICS Solutions Awards.

Цифровой двойник Москвы хранит более 12 миллионов фотографий с земли и воздуха, данные о трех тысячах зданий, движении общественного транспорта и всех сферах жизни города. Он представляет собой точную виртуальную 3D-копию столицы, на которую нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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