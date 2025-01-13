IT-проекты столичных разработчиков были удостоены 60 наград в 2024 году

Столичные IT-проекты получили более 60 наград за 2024 год. Один из них – цифровой двойник Москвы. Он также получил приз BRICS Solutions Awards.

Цифровой двойник Москвы хранит более 12 миллионов фотографий с земли и воздуха, данные о трех тысячах зданий, движении общественного транспорта и всех сферах жизни города. Он представляет собой точную виртуальную 3D-копию столицы, на которую нанесены все сети инженерных и транспортных коммуникаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.