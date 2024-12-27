"Известия": ИИ обеспечит высокое качество мандаринов на прилавках

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Российские специалисты Сколтеха создали программный комплекс с системой компьютерного зрения для контроля качества овощей и фруктов, который можно применять на всем пути по отборочной линии. Об этом сообщает газета "Известия".

"В отличие от аналогов система способна обнаруживать дефекты на всей поверхности объекта, а не только с той стороны, которая первая попадает в поле зрения камеры. Это делается за счет того, что ИИ выделяет каждый отдельный фрукт или овощ среди других и сопровождает его в процессе движения по сортировочной линии", – указано в сообщении.

Отмечается, что система не только способна определить факт порчи продукта, но и классифицировать его – забраковать или направить на вторичную переработку. Мультиспектральная камера позволяет выявлять признаки гниения на плодах еще до того, как они будут видимы для человеческого глаза.

На данный момент создатели обучают нейросеть оценивать степень повреждения объектов в соответствии с чек-листами, которые используют для сортировки овощей и фруктов на базах. Первые образцы системы, готовые к практическому использованию, разработчики обещают представить через три–четыре месяца.

Ранее сообщалось, что ученые из РУДН смогли разработать новую методику для выявления ишемической болезни сердца с помощью анализа крови и с применением ИИ. Это позволит диагностировать болезнь на раннем этапе.

До этого стало известно, что применение ИИ в творческой индустрии за год расширилось и теперь каждый третий проект в России создается при помощи искусственного интеллекта. Так, ИИ задействован в создании промороликов, звуковых эффектов, телевизионных шоу. Например, в 2023 году технологии использовали во время промокомпании шоу для выпускников "Алые паруса".

