"Известия": в России 30% творческих проектов создаются при помощи ИИ

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Применение искусственного интеллекта (ИИ) в творческой индустрии за год расширилось, теперь каждый третий проект создается при помощи ИИ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента коммуникационной группы PROGRESS Дмитрия Солопова.

При этом полностью заменить человека технологии пока не могут, но позволяют людям сосредоточиться на более творческих целях.

Так, ИИ задействован в создании промороликов, звуковых эффектов, телевизионных шоу. Например, в 2023 году технологии использовали во время промокомпании шоу для выпускников "Алые паруса". Нейросети помогли сделать семь видеороликов и заставку трансляции. Также ИИ используют в создании фильмов и сериалов, для озвучки киногероев и подготовки сценария.

Как уточнила операционный директор Breaking Trends Виктория Загитова, ИИ облегчает рутинные задачи и дает больше времени на развитие идей, но не более того. По ее словам, в перспективе пяти лет интеграция ИИ в творческие процессы станет стандартным действием.

Кроме того, ИИ используют при создании книжных обложек и иллюстраций. Как отметила руководитель книжного сервиса "Строки" Анастасия Троян, в качестве примера можно привести книги "Сказки печали и радости" и "Навыки. Что я умею и чему учусь".

Глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин подытожил, что в дальнейшем ИИ будет применяться очень широко, а для этого потребуется законодательная база для охраны результатов генеративного ИИ.

Ранее сообщалось, что ученые из РУДН смогли разработать новую методику для выявления ишемической болезни сердца с помощью анализа крови и с применением ИИ. Это позволит диагностировать болезнь на раннем этапе.