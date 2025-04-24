Глава ВТБ Костин не увидел перспектив возвращения Visa и Mastercard на российский рынок

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Серьезных перспектив возвращения международных платежных систем Visa и Mastercard на рынок России пока не видно. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время поднимался вопрос о том, можно ли договориться с Китаем о возвращении работы Union Pay. Эта тема сейчас обсуждается и с некоторыми дружественными странами, добавил он.

Также Костин подчеркнул, что возвращение Visa и Mastercard возможно в случае общего снятия санкций. Однако он пока что на это не надеется.

Ранее глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки Центрального банка России до 19% к концу 2025 года. Он отметил, что для этого есть основания. При этом Костин заявил, что раньше второй половины года ждать понижения ставки не стоит.