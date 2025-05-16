Более 5 тыс школьников и студентов приняли участие в Арктическом диктанте

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 5 тысяч школьников и студентов колледжей поучаствовали в Арктическом диктанте, который стал первым этапом отбора в Большую арктическую экспедицию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участники диктанта ответили на 30 вопросов о географии, а также об истории экологии и экономическом значении Крайнего Севера.

В 2025 году Большая арктическая экспедиция пройдет в 5-й раз и будет приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся отправятся на мыс Челюскин, где проведут исследования и благоустроят мемориальный комплекс. Перед этим им предстоит пройти отбор, состоящий из тестирования, практических испытаний и учебно-тренировочных сборов, рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Вторым испытанием для ребят станет приключенческая игра "Герои Арктики". В финале участникам предстоит пройти пеший маршрут протяженностью 59 километров. Всего на мыс Челюскин отправятся 14 юных жителей Москвы.

Кроме того, в столице 17 мая для школьников проведут "Полярный диктант". Центральной площадкой мероприятия станет "Парк Яуза".

Призеры диктанта отправятся в северные города России. В список включены 8 локаций, включая горно-пешеходный поход в Хибины. Абсолютный победитель отправится в арктическую экспедицию на ледоколе "50 лет Победе".