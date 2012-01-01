Кержаков ответил экс-супруге Тюльпановой по поводу неуплаты алиментов

Экс-супруга Александра Кержакова обвинила его в том, что футболист платит мизерные алименты на их общего сына. Спортсмен, в свою очередь, опубликовал скриншот, который подтверждает, что он переводит бывшей жене отнюдь не копейки. На кого еще из знаменитостей жены жаловались из-за маленьких алиментов, расскажет Москва 24.

Александр Кержаков

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

23 февраля экс-жена футболиста Милана Тюльпанова заявила в соцсетях, что Александр Кержаков платит весьма скромные алименты на их общего ребенка. В подтверждение блогер показала скриншот банковского перевода в один рубль.

Сам Кержаков оперативно отреагировал на пост бывшей супруги: спортсмен в свою очередь опубликовал скриншот из банковского приложения, который подтверждает добросовестную выплату алиментов. Там видны два перевода – на один рубль и на 85 тысяч рублей.



Александр Кержаков футболист Когда вранье – образ жизни. А вот как это есть на самом деле.

Кержаков прожил в браке с Тюльпановой четыре года – в 2019-м последовал громкий развод. Общий сын Артемий стал причиной длительного и публичного выяснения отношений. В результате наследник остался жить с матерью, а футболисту присудили выплачивать в счет алиментов 1/6 часть заработка.

Павел Мамаев

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

На пост Тюльпановой об алиментах отреагировала ее "подруга по несчастью", модель и блогер Алана Мамаева.

"Ого, это рекорд!" – написала экс-супруга футболиста Павла Мамаева.

На протяжении длительного времени девушка тоже рассказывает в соцсетях о борьбе с бывшим мужем за алименты на общую дочь Алису. Пара развелась еще в 2021 году после восьми лет брака, однако вопрос с выплатами стоит остро до сих пор.

Девушка рассказывала, что сначала футболист отдавал на содержание дочери треть зарплаты, однако в апреле 2022-го Мамаев через суд снизил процент алиментов до 1/6 части заработка. В марте 2023 года спортсмен оправдался в соцсетях за то, что не может пока платить больше.





Павел Мамаев футболист Я на своего ребенка выделил, на секундочку, более 5 миллионов рублей. 11 500 – это те алименты, которые есть на сегодняшний день по закону. Да, на сегодняшний день 11 500, потому что я безработный, это 1/6 часть. Мне никогда ничего не жалко для своей дочери, жены, ребенка. Пусть человек в контакте со мной будет, чтобы я хотя бы понимал, что ей необходимо.

Спортсмен добавлял, что мать девочки не водила ее ни на какие дополнительные занятия, хотя с ним Алиса "ходила на танцы, на пианино". Кроме того, Мамаев жаловался, что бывшая жена не дает ему общаться с дочерью.

При этом спустя пару недель после откровений Мамаева нынешняя супруга футболиста Надежда Санько похвасталась в соцсетях фотографиями виллы на Бали, которую он подарил ей в конце 2022 года. По подсчетам журналистов, недвижимость обошлась спортсмену в 1,69 миллиона долларов.

В ноябре 2024 года в одном из интернет-шоу Алана Мамаева признавалась, что алименты от бывшего по-прежнему не самые щедрые и составляют 10 тысяч рублей.

Брэд Питт

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Роман между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом начался в 2005 году, а узаконили отношения актеры только в 2014-м. Однако в браке супруги прожили лишь два года: в 2016-м Джоли инициировала развод после серьезной ссоры на борту самолета. Тогда муж якобы накинулся на нее и детей прямо во время полета. Официально союз распался лишь в 2023 году.

При этом в 2018-м Джоли заявляла, что Питт не оказывает значимой финансовой поддержки их детям – троим кровным и троим приемным. Также адвокат актрисы заявляла, что та просила актера покрывать половину расходов на наследников, но с момента расставания в 2016 году Питт этого якобы не делал.

При этом, по данным СМИ, друзья актера уверяли, что он финансово обеспечивает детей наравне с бывшей возлюбленной, оплачивая им психотерапевтов, путешествия и зарплату для охранников.

В 2019 году между Джоли и Питтом было достигнуто финансовое соглашение, по которому актер должен ежегодно выплачивать алименты бывшей супруге в размере 16 миллионов долларов до совершеннолетия детей.