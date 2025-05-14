Мэр Москвы рассказал, как столичные медики повышают свою квалификацию

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Более 160 тысяч врачей и среднего медперсонала прошли обучение и повышение квалификации в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В этом году поучаствовать в различных образовательных программах смогут столько же специалистов. Основной площадкой для повышения квалификации является кадровый центр Депздрава Москвы, после открытия которого было сформировано и внедрено свыше 90 тренингов и более 130 учебных программ.

Для повышения квалификации специалистам предлагается десяток направлений – от онкологии и кардиологии до взаимодействия с пациентами и осваивания врачами и медперсоналом новых технологий и стандартов. Современные симуляторы, имеющиеся в центре, помогают отрабатывать практические навыки в условиях, приближенных к реальным. Всего для медиков представлено свыше 1 100 единиц оборудования.



Кроме того, повысить квалификацию специалисты могут в ведущих профильных вузах, например, на базе Медицинского симуляционного центра ММНКЦ имени Боткина, Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова или в учебных центрах Научно-практического центра диагностики и телемедицинских технологий. При этом в рамках программы непрерывного образования врачи и медперсонал могут проходить обучение в дистанционном формате.



"В Москве делают все для того, чтобы в больницах и поликлиниках работали высококлассные специалисты, – это важно для оказания качественной помощи жителям столицы", – заключил мэр.

Ранее 74 специалиста получили почетный статус "Московская медсестра" и "Московский медбрат". Собянин напомнил, что он может быть присвоен специалистам четырех направлений: "анестезиология-реаниматология", "операционное дело", "сестринское дело" и "сестринское дело в педиатрии".

При этом мэр отметил, что трудовой стаж сотрудников должен быть более 5 лет. Также они должны успешно пройти теоретические и практические процедуры оценивания. Всего с момента запуска проекта 246 медсестер и медбратьев получили этот почетный статус.

