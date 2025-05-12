12 мая, 11:15Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о работе московских медбратьев и медсестер
В понедельник 12 мая в России отмечают День медицинской сестры. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил столичных медсестер и медбратьев, подчеркнув, что без их участия невозможно представить ни одну медицинскую организацию.
В Москве действует специальный статус "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат", а также предоставляются бесплатные программы обучения и повышения квалификации. В этом году в 28-й раз проводится конкурс "Московские мастера" среди медсестер.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.