Сергей Собянин рассказал о работе московских медбратьев и медсестер

В понедельник 12 мая в России отмечают День медицинской сестры. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил столичных медсестер и медбратьев, подчеркнув, что без их участия невозможно представить ни одну медицинскую организацию.

В Москве действует специальный статус "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат", а также предоставляются бесплатные программы обучения и повышения квалификации. В этом году в 28-й раз проводится конкурс "Московские мастера" среди медсестер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.