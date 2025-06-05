В Москве запустили пилотный проект по выхаживанию новорожденных с низкой массой тела

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Проект по выхаживаю новорожденных с низкой массой тела запустили в режиме апробации в столице. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасию Ракову.

"Надеемся, что с 1 сентября мы запустим его в полном объеме", – отметила она.

В центрах ранней помощи занимаются младенцами, которые появились на свет раньше срока с низкой массой тела, и детьми, испытавшими критические ситуации при рождении. В настоящее время в Москве открыты три таких организации. Ожидается, что в будущем их число увеличится до 16.

"Ежегодно в столице рождаются 120 тысяч детей. Из них примерно 6–7% требуют вот такого раннего проактивного наблюдения", – подчеркнула Ракова.

Кроме того, в роддоме каждая мать, у которой ребенок родился на раннем сроке, может закрепиться за одним из центров, которые работают на базе крупных многопрофильных больниц.

В 2025 году в Москве наблюдается крайне низкий коэффициент смерти младенцев (3,3 на тысячу). Всего за 10 лет младенческая смертность сократилась в 2,5 раза, а 99% детей с низкой массой тела выживают.

Ранее сообщалось, что по прошествии первого года работы в отделении реанимации новорожденных Перинатального центра ГКБ № 31 имени Г. М. Савельевой медики оказали помощь 576 детям, которые были рождены раньше срока. Современная аппаратура и передовые методы помогают врачам выхаживать даже тех детей, масса тела которых является низкой и экстремально низкой. В центре созданы все условия для проведения высококачественного и безопасного лечения.

