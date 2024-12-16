Мурашко заявил о снижении показателя материнской смертности в РФ на 69%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число матерей, которые погибли при родах, снизилось в России на 69% с 2021 года. Этому способствует действующая в стране информационная система регистрации критических состояний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Показатели материнской смертности, случаев на 100 тысяч детей, родившихся живыми. 2021 – 34,5, 2024 – 10,6 (-69%)", – приводит ТАСС данные из презентации главы ведомства, которая была представлена на IX Российско-Армянском форуме по здравоохранению.

Эти показатели все еще требуют улучшения, подчеркнул Мурашко. В связи с этим он указал на необходимость анализировать критические состояния, которые могут вызвать гибель матери при родах.

По словам главы ведомства, в регистре критических состояний фиксируются случаи, которые несут угрозу для жизни пациенток. Кроме того, в круглогодичном и круглосуточном режиме ведется онлайн-консультация. В случае возникновения необходимости на помощь женщинам выезжают бригады специалистов, в том числе с участием Центра медицины катастроф, пояснил министр.

Между тем за 10 лет в России на 55,4% снизилась детская смертность в возрасте до 17 лет. При этом в 2023 году был зафиксирован самый низкий за все время наблюдений уровень младенческой смертности – 4,2 случая на тысячу родившихся. В 2006 году этот показатель был равен 10,2 промилле, а в 2013 году – 8,2 промилле.