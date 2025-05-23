Сергей Собянин рассказал о развитии малоинвазивной хирургии в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о развитии малоинвазивной хирургии в Москве.

По его словам, пациентам после подобных вмешательств не нужно долго восстанавливаться, так как с момента поступления до выписки проходит всего пару часов.

Кроме того, мэр сообщил, что на базе городских медучреждений появилась сеть специализированных подразделений – стационаров кратковременного пребывания, которые были организованы в рамках нового формата медпомощи.

Стационары функционируют в 29 больницах. В 2024 году в подобных организациях было сделано свыше 170 тысяч операций по 8 областям, включая офтальмологию, ортопедию и травматологию.

При этом еще в 2023 году столичные медики научились проводить в стационарах сердечно-сосудистые операции и диагностические исследования. В качестве примера Собянин привел лечение аритмии и проведение малоинвазивных исследований сосудов сердца.

Мэр отметил, что любое хирургическое вмешательство осуществляется по полису ОМС. Для этого лишь нужно получить направление в поликлинике по месту жительства.



Собянин также указал, что за последние пять лет объем оказываемой медпомощи в стационарах кратковременного пребывания вырос в 2,5 раза.

Между тем за последние 5 лет количество операций по трансплантации органов в московских больницах увеличилось на 73% – с 427 до 739 случаев в год. В столице живет свыше 6 тысяч людей, которые перенесли пересадку органов.

Ключевым медучреждением трансплантологии стал Московский координационный центр органного донорства, который действует на базе ММНКЦ имени Боткина и взаимодействует со свыше 20 медорганизациями столицы.

