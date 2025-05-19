Врачи в Москве помогли женщине с диабетом и заболеванием почек родить ребенка

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Врачи ГКБ имени Ерамишанцева помогли 33-летней пациентке с сахарным диабетом и тяжелым заболеванием почек родить здорового ребенка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По словам вице-мэра, малыш появился на свет на 38-й неделе благодаря командной работе и внимательному наблюдению.

Согласно данным медицинских исследований, распространенность диабета I или II типа среди беременных составляет около 1%, а сочетание с патологиями мочевыводящих путей – редкий и клинически сложный случай.

Пациентка была под постоянным наблюдением медиков: каждый месяц посещала нефролога, уролога, эндокринолога и акушера-гинеколога. Однако, несмотря на профилактическое лечение, в один из триместров случилось обострение пиелонефрита – инфекционно-воспалительного заболевания почек.

В результате женщину госпитализировали и провели интенсивную терапию. К третьему триместру специалисты заметили стабилизацию функции почек.

Беременность протекала без дальнейших осложнений, и на свет появилась девочка. Обследование после родов подтвердило, что новорожденной ничего не угрожает.

Ранее врачи роддома ГКБ имени Вересаева приняли 14-е роды многодетной мамы. Они прошли так же хорошо, как и предыдущие: все малыши появились на свет естественным путем и без обезболивания.

Пациентка отметила теплое и понимающее отношение персонала. С ее слов, это самое главное в родах.