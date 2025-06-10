Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 12:00

Общество

Московские врачи получили премии за внедрение передовых медицинских проектов

Московские врачи получили премии за внедрение передовых медицинских проектов

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В столице вручили премии города Москвы в области медицины. Награды получили шесть команд столичных специалистов за инновационные разработки, включая скрининговые программы и цифровые госпитали. Церемония прошла накануне Дня медицинского работника.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что за каждым проектом стоят неравнодушные профессионалы, которые каждый день развивают городскую медицину. Среди победителей – команда НИИ Склифосовского, создавшая методы восстановления мозгового кровотока при аневризмах и опухолях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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