Московские врачи получили премии за внедрение передовых медицинских проектов

В столице вручили премии города Москвы в области медицины. Награды получили шесть команд столичных специалистов за инновационные разработки, включая скрининговые программы и цифровые госпитали. Церемония прошла накануне Дня медицинского работника.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что за каждым проектом стоят неравнодушные профессионалы, которые каждый день развивают городскую медицину. Среди победителей – команда НИИ Склифосовского, создавшая методы восстановления мозгового кровотока при аневризмах и опухолях.

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